Juventus, ritrova CR7 | Bomber a sorpresa per Sarri

Con l’addio di Higuain, la Juventus potrebbe pensare anche a Benzema per ricomporre in bianconero la coppia del Real Madrid con Cristiano Ronaldo

Il futuro di Gonzalo Higuain può essere lontano dalla Juventus nella prossima stagione. La dirigenza bianconera sta valutando il futuro dell’argentino, il cui ciclo a Torino potrebbe chiudersi definitivamente questa estate. Il CFO Paratici vorrebbe svecchiare il reparto d’attacco, regalando un bomber più giovane a Sarri nel proprio scacchiere offensivo.

Icardi è sempre in cima alla lista della spesa dei campioni d’Italia, con gli uomini mercato bianconeri che restano vigili sulla situazione dell’argentino, che il PSG può riscattare dall’Inter per 70 milioni di euro. Un altro obiettivo sensibile è Gabriel Jesus dal Manchester City, giocatore molto stimato soprattutto da Sarri. Senza dimenticare, inoltre, l’opzione Werner dal Lipsia, anche se sul tedesco sembrerebbero nettamente in vantaggio Liverpool e Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, addio Higuain: Benzema con Ronaldo

Occhio però a possibili sorprese. La Juventus potrebbe anche valutare un piano B nel caso dovesse sfumare l’assalto ad un attaccante più giovane e affidarsi ad un profilo più navigato per non abbassare il livello qualitativo del settore avanzato. Tra questi spicca certamente Karim Benzema, che avrebbe in Cristiano Ronaldo uno sponsor d’eccezione per un eventuale sbarco sotto la Mole. CR7 nutre grande stima nel 32enne francese: un’intesa consolidata ai tempi del Real Madrid, con il fuoriclasse portoghese che ha giovato del lavoro ‘sporco’ in campo del compagno di reparto.

Benzema non accetterebbe un ruolo di secondo piano alla Casa Blanca in caso d’arrivo alla corte di Zidane di Haaland, con il norvegese nei desideri di Florentino Perez per la finestra estiva del mercato. Ronaldo sarebbe contento di riaverlo al proprio fianco e potrebbe premere affinché la dirigenza juventina affondi il colpo se ci dovesse essere la possibilità di portarlo a Torino. Un assegno sui 30-35 milioni potrebbe bastare per accontentare il Real, mentre per Benzema ci vorrà un ingaggio intorno ai 9 milioni di euro a stagione, salario che percepisce attualmente nel contratto in scadenza nel 2022 con i ‘Blancos’.

G.M.