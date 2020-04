Calciomercato Juventus, assalto Real | Pronti 80 milioni

Il Real Madrid punta il mirino in casa Juventus per la prossima sessione di mercato: pronti 80 milioni per assicurarsi l’erede di Sergio Ramos

In casa Juventus sono molti i talenti in rosa e Fabio Paratici insieme alla dirigenza bianconera dovranno essere bravi a difendersi dall’interesse dei top club europei per tenerli tutti. Il Real Madrid per la prossima stagione starebbe cercando un difensore al quale affidare la fase difensiva e gli occhi spagnoli si sarebbero posati su un centrale juventino. Florentino Perez pronto ad offrire 80 milioni.

Calciomercato Juventus, sirene dalla Spagna: Florentino Perez punta de Ligt

Lo scorso luglio la Juventus metteva a segno un grande colpo di mercato acquistando dall’Ajax, Matthijs de Ligt, difensore olandese pagato 75 milioni di euro. Il rendimento del centrale di difesa nel suo primo anno bianconero non è stato dei migliori, colpa forse di un ambientamento difficile accelerato dall’infortunio di Giorgio Chiellini. Ora Fabio Paratici e dirigenza bianconera ragionano sul futuro dell’olandese, sul quale ci sarebbe l’interesse di molti top club europei. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino proprio il difensore juventino. Florentino Perez infatti vorrebbe portare il giocatore a Madrid nel caso in cui dovesse partire Sergio Ramos.

Il patron del Real sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni per assicurarsi il centrale. Vedremo se il giovane difensore olandese, classe 1999, sarà l’uomo su cui punteranno i ‘blancos‘ per sostituire il proprio capitano, che non ha ancora rinnovato il suo contratto e potrebbe lasciare Madrid in estate.

