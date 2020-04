Juventus, ‘bomba’ dall’Inghilterra | Maxi affare per il bomber

Calciomercato Juventus, i bianconeri a caccia di un bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo: arriva notizia di una maxi offerta

La Juventus prepara grandi colpi di mercato per la prossima stagione, il CFO Paratici è già al lavoro per farsi trovare pronto all’apertura della sessione delle trattative. Tra i primi obiettivi dei bianconeri c’è un bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo, le opportunità non mancano e i nomi caldi seguiti al momento sono numerosi.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid fa saltare il banco per Kane: che offerta a Mourinho

Tra questi, in particolar modo Harry Kane, che sembra arrivato alla fine della sua avventura con il Tottenham. L’addio agli Spurs sarebbe praticamente certo in caso di mancata qualificazione in Champions League. La richiesta degli inglesi è elevata, di circa 200 milioni di euro, una cifra che però potrebbe risentire di un fisiologico abbassamento per la crisi di liquidità post emergenza coronavirus. Juventus che in ogni caso rischia di vedere il bomber britannico prendere la strada del Real Madrid, che secondo il ‘Daily Express’ fa sul serio ed è pronto a presentare una super offerta.

Il tabloid inglese riferisce che i Blancos intenderebbero offrire a Mourinho un conguaglio economico più i cartellini di Gareth Bale e James Rodriguez. Una proposta che potrebbe anche convincere i londinesi, che da tempo sognavano un ritorno del gallese. In più, il Real non sarebbe spaventato nemmeno dalle richieste economiche faraoniche dello stesso Kane. Sarebbe pronto per lui un contratto quadriennale a più dei 12 milioni attuali di ingaggio.

