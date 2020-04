Calciomercato Juventus, rinforzo sulle fasce | Idea scambio in A

Tra le sorprese più belle della stagione attualmente in pausa c’è sicuramente l’Atalanta di Gasperini, che ha messo in mostra i propri gioielli. Proprio un talento bergamasco sarebbe finito nel mirino della Juventus.

La Juventus sta sfruttando la pausa forzata del campionato per l’emergenza Coronavirus, per provare a delineare gli scenari di mercato in vista della prossima estate. Paratici e soci alla riapertura delle ostilità dovrebbero andare a caccia di un nuovo esterno difensivo da regalare a Maurizio Sarri, che soprattutto a sinistra vanta in roster il solo Alex Sandro come mancino naturale. Per questo motivo la dirigenza piemontese potrebbe guardare in casa Atalanta, una delle realtà più belle del calcio italiano, per andare a pescare il jolly utile a migliorare l’organico. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Florentino Perez “arrabbiato” | Chance per il top player

Calciomercato Juventus, idea di scambio con l’Atalanta: dentro anche Rugani

Tra le sorprese più belle della stagione c’è sicuramente l’Atalanta di Gasperini, che ha messo in mostra i propri talenti, tra i quali spicca Robin Gosens. Il classe 1994 tedesco ha già collezionato 8 reti totali tra Serie A e Champions League, confermando una crescita esponenziale anche in zona gol. Un vero e proprio plus che abbinato a corsa, forza fisica e capacità di inserimento, rendono Gosens un candidato perfetto per la Juventus. L’idea bianconera potrebbe però prevedere anche l’inserimento nell’eventuale operazione di Daniele Rugani, mai troppo considerato quest’anno, e dunque in lista di sbarco.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus | Juventus, ‘bufera’ Ronaldo in Portogallo: le ultime

Così facendo la dirigenza piemontese potrebbe proporre uno scambio all’Atalanta considerando anche le valutazioni dei due calciatori piuttosto in linea. Circa 30 milioni per entrambi considerando anche l’età ancora relativamente giovane e i margini di miglioramento. Nonostante i buoni rapporti tra le società, la Juventus dovrà però per forza di cose fronteggiare l’inevitabile concorrenza oltre alle resistenze della stessa società bergamasca. La ‘Dea’ inoltre incontrerebbe l’ostacolo ingaggio legato all’alto stipendio di Rugani che dall’alto del suo contratto fino al 2024 tocca più o meno quota 3 milioni anni. Cifra ben distante da quella dello stesso Gosens. Al netto delle problematiche la Juve ci potrebbe provare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo in Inghilterra: c’è lo scambio

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter in A | Paratici cala il jolly