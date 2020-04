Calciomercato Inter, scherzetto Real | Lo scambio che fa saltare tutto

Si complica la pista su uno dei possibili eredi di Lautaro nell’attacco dell’Inter: il Real Madrid avrebbe pronta un’offerta e la ‘chiave’ sarebbe Jovic.

Le possibilità che Lautaro Martinez lasci l’Inter in estate aumentano con il passare delle settimane: il pressing del Barcellona sull’attaccante argentino è sempre più forte. In caso di cessione, poi, Marotta sarebbe chiamato ad intervenire sul mercato per sostituire il ‘Toro’ nell’attacco nerazzurro. Fra i profili più graditi da Antonio Conte c’è anche quello di Pierre-Emerick Aubameyang: l’attaccante gabonese sembra aver deciso di lasciare l’Arsenal in cerca di maggiori stimoli. La concorrenza su Aubameyang è molto forte, con il Real Madrid che potrebbe aver trovato la chiave giusta per convincere i ‘Gunners’.

Calciomercato Inter, il Real tenta l’affondo su Aubameyang | Jovic è la ‘chiave’

Uno dei profili più graditi dall’Inter per sostituire Lautaro è Pierre-Emerick Aubameyang: il bomber gabonese ha un contratto che scade nel 2021 con l’Arsenal e per questo potrebbe essere acquistato ad un prezzo d’occasione. Vedere una coppia formata da Lukaku e Aubameyang in Serie A potrebbe essere più che una semplice suggestione, ma il grande ostacolo si chiama Real Madrid.

Il club spagnolo, come riportato da ‘Fussball Transfer’, vorrebbe portare Aubameyang a Madrid e, per farlo, potrebbe inserire Jovic nell’operazione con l’Arsenal. L’attaccante serbo, arrivato a Madrid la scorsa estate per 65 milioni, ha deluso in Spagna e potrebbe essere ceduto dopo un solo anno. Arteta, consapevole ormai di avere perso Aubameyang, potrebbe decidere di accettare la sfida di recuperare Jovic: con l’Eintracht Francoforte nella scorsa stagione aveva fatto faville in Europa League, segnando 10 reti in 14 partite. Se l’operazione fra Arsenal e Real Madrid dovesse andare in porto sarebbe una doppia beffa per la Serie A: con l’Inter che vedrebbe sfumare Aubameyang ed il Napoli che perderebbe la possibilità di arrivare a Jovic.

La situazione del dopo Lautaro si complica sempre di più per l’Inter: il Real Madrid potrebbe anticipare Marotta su Aubameyang!

