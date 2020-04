Calciomercato Inter, Mertens può sfumare | Spunta il top club!

Il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli adesso è tornato molto complicato. Il destino del belga cercato anche dall’Inter resta tutto da scoprire. Occhi anche dalla Spagna.

C’è aria di grande cambiamento in casa Napoli. Nel prossimo mercato gli azzurri completeranno infatti la rifondazione partita la scorsa estate e proseguita con l’arrivo di Gattuso in panchina. L’addio già praticamente certo è quello di Josè Callejon, in scadenza a giugno e con la valigia già pronta per far ritorno in Spagna. Destino simile potrebbe toccare anche a Dries Mertens, miglior marcatore della storia del Napoli, che vedrà scadere il proprio accordo con gli azzurri proprio a fine stagione. Nei mesi scorsi si è parlato molto di un possibile rinnovo con la società di De Laurentiis ma l’emergenza Coronavirus pare aver mischiato ancora le carte. Un parametro zero come il belga fa inoltre gola sia in Italia, con l’Inter in prima fila, che all’estero dove un nuovo candidato dalla Spagna potrebbe farsi sotto. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, bomba dalla Spagna: via libera Kante

Calciomercato Napoli, non solo l’Inter: anche il Real su Mertens

Secondo quanto sottolineato da ‘diariomadridista’, Dries Mertens nelle ultime settimane sarebbe stato offerto al Real Madrid. Si tratterebbe di una soluzione meno sponsorizzata dai media rispetto ai vari Haaland e Kane, ma molto più conveniente dal punto di vista economico in un mercato che dovrebbe attraversare un’inevitabile crisi. Il belga è d’altronde ancora in trattativa con il Napoli per l’eventuale rinnovo, e dall’estero squadre come Atletico e Tottenham avrebbero già messo gli occhi su di lui.

Per quanto riguarda il Real si tratterebbe solamente di un’opzione low cost, visto il contratto in scadenza, che peraltro non corrisponde troppo all’ideologia del club della capitale. Nonostante le chance non siano elevatissime va comunque tenuto d’occhio il futuro spagnolo di Mertens che rimane tutt’ora un rebus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: