Calciomercato Inter, attacco da rinforzare | Ipotesi scambio in Serie A

L’Inter acquisterà due se non tre attaccanti nella prossima sessione di calciomercato. Il club nerazzurro sarà infatti chiamato a rimpiazzare i partenti Sanchez ed Esposito: il primo farà ritorno al Manchester United alla fine del prestito, il secondo verrà mandato a farsi le ossa in qualche piccolo club del massimo campionato italiano. Al posto del classe 2002 dovrebbe arrivare un centravanti più esperto e simile a Lukaku: Olivier Giroud resta in cima alla lista, anche se nelle ultime settimane sono arrivate conferme dall’Inghilterra circa il suo possibile rinnovo con annessa permanenza al Chelsea. Il terzo rinforzo arriverebbe ovviamente in caso di cessione di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, rispunta Insigne: Napoli può proporre uno scambio

Come possibile rimpiazzo del cileno, più che dell’ex Racing potrebbe venir riproposto il cartellino di Lorenzo Insigne. Non certo da Mino Raiola, visto che è notizia – confermata – di questi ultimi due giorni il divorzio tra l’attaccante nonché capitano del Napoli e il potente agente. Come riporta Calciomercato.it, il 28enne di Frattamaggiore potrebbe ora affidarsi a Federico Pastorello. Entrambi, specie il secondo (molto spesso fa da intermediario per conto dei nerazzurri, oltre ad avere Lukaku, Candreva e così via) sono in eccellenti rapporti con la dirigenza di viale della Liberazione, per questo motivo è molto probabile che il nome di Insigne possa venir di nuovo sottoposto all’attenzione di Suning e di Conte, il quale stando ad alcuni rumors lo bocciò nell’estate passata.

De Laurentiis potrebbe chiedere 60-70 milioni di euro per Insigne, una cifra esagerata visto il valore del giocatore e il rendimento di quest’ultima stagione. Possibile, tuttavia, anche una richiesta di 30 milioni più il cartellino di Stefano Sensi. Richiesta che Marotta rispedirebbe sicuramente al mittente. Il centrocampista umbro, che l’Inter dovrebbe riscattare dal Sassuolo per 20 milioni, piace tanto al tecnico dei partenopei Gattuso.

