Calciomercato Inter, colpo a sinistra | Joao Mario decisivo

L’Inter, nella prossima finestra di calciomercato, potrebbe mettere sul piatto il cartellino del portoghese per arrivare ad Acuna dello Sporting CP

Tra i big dell’Inter in prestito all’estero, oltre ad Icardi e Perisic, c’è anche Joao Mario. Il nazionale portoghese è stato ceduto la scorsa estate alla Lokomotiv Mosca, con il riscatto fissato a 18 milioni di euro. Una cifra, che complice l’emergenza coronavirus, potrebbe subire una variazione al ribasso o comunque sarebbe giudicata troppo alta dal sodalizio russo per concludere l’affare.

La permanenza di Joao Mario in Russia è quindi in bilico, con Marotta e Ausilio che valutano soluzioni alternative per la cessione definitiva del 27enne giocatore, che non rientrerà sicuramente alla corte di Antonio Conte. Una soluzione per il futuro del centrocampista potrebbe essere un eventuale ritorno allo Sporting Club Portugal, squadra che Joao Mario lasciò dopo gli Europei vinti nel 2016 con la maglia del Portogallo per approdare al Milano.

Calciomercato Inter, Joao Mario chiave per Acuna

Un affare da circa 40 milioni di euro che non ha mai fruttato all’Inter gli esiti sperati, con la dirigenza di Viale della Liberazione che ora valuta la possibilità di inserirlo in un’operazione con lo Sporting per arrivare ad un obiettivo da tempo nei radar dei nerazzurri. Stiamo parlando di Marcos Acuna, nome sensibile nelle ultime finestre di mercato di Marotta per la corsia di sinistra dello scacchiere di Conte.

Il laterale argentino è un profilo che piace sia alla dirigenza che all’ex Ct della Nazionale, con l’Inter pronta a rifarsi sotto al termine della stagione in corso. Come conferma il quotidiano ‘A Bola’, la società di Suning vorrebbe inserire Joao Mario nell’affare con lo Sporting CP per il cartellino di Acuna, sotto contratto fino al 2023 con il club di Lisbona. L’entourage dell’ex Racing terrebbe le porte aperte ad un possibile trasferimento a Milano del giocatore, che lo Sporting valuterebbe circa 20 milioni di euro. Il suo futuro in estate potrebbe essere legato a doppio filo a quello di Joao Mario…

G.M.