Calciomercato Inter, colpo a zero in pericolo | Tentativo dell’altra big

Nelle prossime ore potrebbe arrivare una brutta sorpresa per l’Inter. L’ad Marotta aveva messo nel mirino un nuovo parametro zero: “scippo” possibile

Nonostante l’emergenza Coronavirus l’Inter continua il suo lavoro in vista della prossima stagione. La società nerazzurra aveva messo nel mirino il difensore belga del Tottenham Jan Vertonghen, in scadenza di contratto con il club inglese. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la sterzata decisiva di un altro club italiano, pronto a soffiarlo all’ad Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, la Roma ci prova per Vertonghen

In caso di addio di Smalling la Roma avrebbe individuato proprio nel centrale belga il sostituto perfetto del difensore inglese. Il 33enne piace molto a Fonseca e sarebbe il profilo ideale da affiancare a Gianluca Mancini per il futuro come svelato dal tabloid “Daily Mail”. Nelle prossime ore il direttore sportivo, Gianluca Petrachi, proverà l’assalto decisivo.

Al momento la società giallorossa è in vantaggio sull’Inter, che dovrà rinforzare il reparto difensivo in caso di addio di Godin o Skriniar. Con Alessandro Bastoni che rappresenta già il presente e il futuro dei nerazzurri, l’ad Marotta dovrebbe trovare una nuova soluzione.

L’Inter non si ferma neanche con l’emergenza Coronavirus cercando così colpi davvero interessanti in vista della prossima stagione.

