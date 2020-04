Calciomercato Juventus e Inter, ‘chiamata’ dalla Spagna: “Futuro? Decido io”

Calciomercato Juventus e Inter, importante annuncio dalla Spagna di un obiettivo di bianconeri e nerazzurri: può sbarcare in Serie A

Juventus e Inter sono pronte a rilanciare la sfida sul calciomercato in vista dell’estate. Numerosi gli obiettivi congiunti di entrambe, con Paratici e Marotta che proveranno a mettere le mani su vari giocatori per rinforzarsi adeguatamente. I bianconeri per confermare il primato, i nerazzurri per crescere ulteriormente e provare ad attaccarlo.

Calciomercato Juventus e Inter, l’annuncio di Rakitic sul futuro

Uno degli obiettivi principali è Ivan Rakitic, sul futuro del quale si discute da tempo. Il croato è in scadenza di contratto con il Barcellona fino al 2021. Pur non essendo più centrale nel progetto dei blaugrana, ha recentemente fatto sapere di voler onorare il suo accordo. Ma alle sue condizioni, come spiega in un’intervista di oggi al ‘Mundo Deportivo’. “Ho sempre detto che Barcellona è il posto perfetto in cui giocare – ha dichiarato – Ciò che chiedo è poter aiutare la squadra. Posso rimanere per l’ultimo anno di contratto, ma se non sarà possibile ne parleremo. Per me non è un problema giocare o non giocare, ma mi è dispiaciuto il modo in cui è accaduto. Non ho avuto praticamente spiegazioni”.

Sul suo futuro: “Tutti sanno che ho un rapporto speciale con la città e la squadra di Siviglia. Ma la decisione non sarà solo mia. In ogni caso non sono un sacco di patate di cui disporre liberamente. Sarò io a decidere il mio futuro e vorrò giocare in una squadra che mi voglia davvero. Se sarà qui ne sarò felice, se sarà altrove, sarà dove deciderò io”. Un messaggio piuttosto chiaro, le squadre nostrane sono avvertite.

