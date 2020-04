Calciomercato Inter, doppio sì per Icardi | Juve a rischio ‘beffa’

Dall’Inter al Psg, ma ora Mauro Icardi vuole conoscere il suo futuro in tempi brevi: assalto della big d’Europa per l’argentino

Mauro Icardi sarà nuovamente protagonista in estate. Dopo l’addio all’Inter a fine agosto con il passaggio in prestito al PSG: ora l’attaccante argentino vuole conoscere la sua nuova destinazione. Di proprietà ancora dei nerazzurri, bisognerà capire la strategia del club parigino sul riscatto fissato a circa 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Lutto nel giornalismo sportivo | Si è spento a 58 anni Franco Lauro

Calciomercato Inter, rilancio del Real Madrid per Icardi

Così il riscatto del PSG per il centravanti argentino è sempre in dubbio e così sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid come svelato dal portale spagnolo todofichajes.net. Il club di Florentino Perez avrebbe già il sì dell’Inter che sarebbe entusiasta di non cederlo alla Juventus, sua diretta concorrente in Italia. Inoltre, lo stesso attaccante sudamericano vestirebbe con voglia la maglia da titolare del Real. Dopo una prima parte di stagione davvero entusiasmante in Ligue1, Tuchel lo ha relegato, a poco a poco, in panchina nella seconda parte.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, scherzetto Real | Lo scambio che fa saltare tutto

Per l’operazione con il Real mancherebbe soltanto l’ok del suo agente-moglie Wanda Nara, che sarebbe propensa a chiudere la trattativa. I discorsi sarebbero già avviati, ma la decisione personale spetta ad Icardi, che attualmente sta trascorrendo la quarantena in Italia insieme alla sua famiglia.

Tra Inter, Psg e Real: un intreccio complicato per conoscere con certezza il futuro del giocatore di proprietà nerazzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: colpo di scena