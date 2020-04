Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: colpo di scena

Calciomercato Milan, ancora in bilico il futuro di Ibrahimovic: spunta una ipotesi a sorpresa per il centravanti svedese

Tiene banco in casa Milan il futuro di molti giocatori, compreso Zlatan Ibrahimovic. Le possibilità di una permanenza dello svedese nella prossima stagione si sono abbassate prima con l’addio di Boban e poi con il sopraggiungere dell’emergenza coronavirus. Nel nuovo corso che ha in mente Gazidis potrebbe non esserci posto per lui, l’attaccante a sua volta sta riflettendo sul da farsi. Anche la posizione in bilico di Maldini non aiuta nel senso di una sua permanenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, futuro panchina: decisione presa

Calciomercato Milan, nuova avventura per Ibrahimovic: le ultime

Zlatan intanto sta trascorrendo questo periodo nella sua Svezia, dove si sta allenando con l’Hammarby, club di cui è proprietario. Riflessioni in corso per il giocatore, la cui attività fisica in corso fa propendere per una voglia di continuare a giocare. Anche se forse non più in rossonero. E secondo ‘Sport Mediaset’, l’idea balenata nella mente di Ibra sarebbe sorprendente. Ma non troppo.

LEGGI ANCHE >>> Milan, la stella della Premier League per cancellare Ibra: ma occhio al Napoli

Il centravanti rossonero starebbe infatti pensando di restare anche come giocatore proprio nell’Hammarby. Chiudere la carriera in patria è un’opzione che lui ha sempre considerato e che adesso, vista l’attuale situazione, sta prendendo sempre maggior forza. Se ne saprà di più tra qualche settimana, quando si capirà se ci saranno possibilità che Ibra torni in Italia quantomeno per rimettersi agli ordini di Pioli e concludere il campionato. Se la Serie A ripartirà, ipotesi al momento nemmeno così certa. Il tecnico rossonero vorrebbe assolutamente che lui restasse e potrebbe essere il miglior sponsor della società in questo momento, visto il rapporto creatosi tra i due.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, duello a distanza: assalto in Spagna

Calciomercato Milan, cessione e ‘scommessa’: patto con Mendes