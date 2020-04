Milan, la stella della Premier per cancellare Ibra | Ma occhio al Napoli

Aguero potrebbe lasciare il Manchester City con l’arrivo di Lautaro Martinez. Milan e Napoli studiano il grande colpo

Il Manchester City irrompe nella corsa a Lautaro Martinez. Pep Guardiola ha indicato nel gioiello dell’Inter il profilo ideale per guidare l’attacco dei ‘Citizens’ nei prossimi anni. Il club campione d’Inghilterra farebbe sul serio per il nazionale albiceleste e starebbe preparando l’assalto per strapparlo a Conte e alla concorrenza di Chelsea e soprattutto Barcellona. Il City sarebbe pronto a versare nelle casse dei nerazzurri l’intera clausola rescissoria da 111 milioni di euro, inclusa nel contratto in scadenza nel 2023 e valida solo per l’estero.

Gli inglesi verrebbero così incontro all’Inter a differenza del Barcellona, versando solo la cifra in conguaglio nelle casse del sodalizio di Suning senza l’inserimento di contropartite tecniche. L’eventuale sbarco a Manchester di Lautaro, oltre a mettere a rischio la conferma di Gabriel Jesus, potrebbe essere un segnale per un possibile addio anche di Sergio Aguero. Il ‘Kun’ non ha ancora rinnovato l’accordo che scade nel giugno 2021 e senza prolungamento possono aprirsi le porte per una cessione già questa estate.

Calciomercato, Milan e Napoli sognano Aguero

La Serie A guarda con molta attenzione agli scenari su Aguero, che dopo nove stagioni potrebbe anche decidere di interrompere il rapporto con il City e tentare una nuova avventura per proseguire la propria carriera. L’attaccante classe ’88 può essere un’occasione da non farsi sfuggire per le big italiane, Milan compreso. Aguero potrebbe essere l’eccezione del nuovo progetto sui giovani voluto da Elliott e un sostituto di caratura internazionale per supplire alla separazione con Ibrahimovic.

Il Manchester City fisserebbe a 35-40 milioni il prezzo di Aguero, cifra che sarebbe alla portata del ‘Diavolo’. Lo scoglio in questo caso sarebbe rappresentato dall’ingaggio, con Aguero che dovrebbe spalmarsi l’ingaggio e accontentarsi di un salario inferiore rispetto ai 13 milioni che percepisce attualmente. L’argentino oltre ai rossoneri potrebbe stuzzicare anche De Laurentiis, desideroso di regalare un colpo di ‘grido’ ai tifosi del Napoli per la prossima stagione. L’assalto all’ex Atletico potrebbe essere finanziato dalla partenza in attacco di Milik o sacrificando uno tra Allan e Fabian Ruiz a centrocampo. Il ‘Kun’ Aguero sarebbe un colpo troppo ghiotto per le italiane per lasciarselo sfuggire.

G.M.

