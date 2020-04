Calciomercato Juventus, super colpo in Spagna | Ecco la contropartita

Continua il lavoro tra acquisti e cessioni per la Juventus. Il bianconero piace ad una big d’Europa: pronto il maxi-scambio con un top-player

Sarà un’estate ricca di scambi a seguito della crisi causata dalla pandemia Coronavirus. E così Merih Demiral, alle prese con la riabilitazione dopo il grave infortunio al ginocchio, potrebbe già salutare la Juventus in estate. Il centrale turco sarebbe finito nel mirino di una big d’Europa con il club bianconero sempre in allerta per una maxi-trattativa da imbastire nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Inter e Juventus, bomba dalla Spagna: via libera Kante

Calciomercato Juventus, ipotesi maxi-scambio: Saul nel mirino

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net il centrale bianconero Demiral potrebbe rappresentare il difensore perfetto per Diego Simeone all’Atletico Madrid. Roccioso in marcatura, bravo in fase di impostazione: per il turco potrebbe arrivare così l’assalto decisivo dopo l’addio del montenegrino Stevan Savic. Attualmente lo stesso giocatore della Juventus sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio: tra pochi mesi potrà tornare così in campo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio folle: 70 milioni più un giocatore

La Juventus potrebbe approfittare di questo interessamento a suo vantaggio: da tempo i bianconeri avrebbero messo nel mirino Saul Niguez, talentuoso centrocampista dell’Atletico. E così i dirigenti italiani sarebbero intenzionato a chiederlo in una maxi-trattativa con il club spagnolo. Infine, Saul fa parte della Stellar Group, che vanta tra gli assistiti anche il portiere polacco Szczesny: i rapporti della dirigenza sono ottimi.

Saul Niguez Getty ImagesL’Atletico continua a monitorare giovani interessanti della Serie A: un altro centrale difensivo nel mirino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, colpo Ferran Torres: prima offerta ufficiale

Juventus, bomba dall’Inghilterra: maxi affare per il bomber