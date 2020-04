Calciomercato Milan, cessione e ‘scommessa’ | Patto con Mendes

Ultime di calciomercato Milan: Possibile nuova alleanza tra il club rossonero e il potente agente portoghese Jorge Mendes. In ballo una cessione e un acquisto

Jorge Mendes può rientrare nel mondo Milan, ammesso che ne sia mai uscito ridiventando una figura importante sia in ottica cessioni che per quanto riguarda i nuovi acquisti. Un patto, una nuova alleanza potrebbero sancire il club rossonero e il potente agente portoghese, su tutti di Cristiano Ronaldo con lo scopo di ‘aiutarsi’ a vicenda nella prossima sessione di calciomercato che si preannuncia complicatissima per via degli effetti negativi anche se non soprattutto sull’economia dell’emergenza coronavirus.

Calciomercato Milan, da Paqueta allo ‘scarto’ del Real: a tutto Mendes!

Con il sostegno di Mendes, per esempio, la società di via Aldo Rossi potrebbe disfarsi del super flop Paqueta. Strappato al Flamengo nel dicembre 2018 per 35 milioni di euro più altri dieci di bonus, il brasiliano è stata un’autentica delusione tanto che dopo sei mesi a Milanello ne avrebbero già fatto a meno. Pure a gennaio è stato in odore di partenza, ci ha provato senza successo la Fiorentina e c’è stato un pour parler con la Juventus per uno scambio con Bernardeschi. E chissà che proprio i bianconeri tornino a essere una possibile destinazione per il 22enne di Rio de Janeiro, grazie ai buoni uffici del potente agente lusitano con la società presieduta da Andrea Agnelli.

Ma Mendes è ben inserito e quindi potrebbe ‘piazzare’ il 39 milanista anche in altri club più o meno di prestigio: dal Benfica (già accostato a Paqueta) al Valencia passando per il Wolverhampton fino al Monaco. Ne dimentichiamo sicuramente degli altri. L’alleanza col procuratore nativo di Lisbona può consentire al Milan di togliersi di mezzo un giocatore fuori dai piani, ma anche indurre (non osiamo dire obbligare…) lo stesso club rossonero a farsi carico di un suo assistito in parabola discendente: ci riferiamo a James Rodriguez.

Perez è pronto a svenderlo accettando proposte di gran lunga inferiori ai 30 milioni. Grazie a Mendes, il Milan potrebbe acquistare il 28enne colombiano a condizioni economiche ancor più favorevoli: diciamo per una cifra tra i 18 e i 20 milioni al massimo. Il fantasista di Cucuta sarebbe un’interessante scommessa, l’ennesima però degli ultimi anni.

R.A.

