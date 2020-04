Calciomercato Inter, niente rinnovo | Via da Barcellona

Novità da Barcellona per il mercato Inter: Semedo avrebbe interrotto la trattativa per il rinnovo perché sta pensando di lasciare i catalani.

Il suo contratto con il Barcellona scade nel 2022, ma per Nelson Semedo questa potrebbe essere l’ultima stagione in terra catalana. Il terzino destro portoghese starebbe infatti pensando di lasciare il club ‘blaugrana’ in favore di un club che gli conceda un maggior minutaggio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, calciomercato su Football Manager | Nuove ‘ali’ per Conte!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scherzetto Real | Lo scambio che fa saltare tutto

Calciomercato Inter, Semedo chiude al rinnovo col Barcellona

Stando a quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe proposto all’esterno difensivo ex Benfica un rinnovo contrattuale. Attualmente il giocatore è legato al club iberico sino al 2022, ma ci sarebbe l’intenzione di proporre un nuovo accordo sino al 2025. Dall’altro lato non sembrano però esserci tutte queste volontà.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il giocatore, la cui procura è gestita da Jorge Mendes, avrebbe interrotto i dialoghi per il rinnovo poiché starebbe pensando di lasciare il club catalano. Semedo non si sente infatti un titolare e sembra che voglia cercare una squadra che gli dia la garanzia del posto fisso in squadra, probabilmente anche per giocarsi una chance in vista degli Europei 2021.

Calciomercato Inter, anche la Juve sull’uomo di Mendes

Tra i club che sembrano interessati al profilo del difensore portoghese ci sarebbe anche l’Inter. I nerazzurri starebbero infatti seguendo con attenzione il giocatore, valutandolo come possibile rinforzo per le fasce da regalare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione. L’eventuale mancanza di rinnovo comporterebbe una cessione del giocatore e l’Inter sarebbe certamente pronto a farsi avanti. Attenzione però alla concorrenza. Semedo potrebbe rappresentare un’occasione anche per la Juventus, che ha tra l’altro ottimi rapporti con Jorge Mendes.

Interessato a Semedo inoltre ci sarebbe il Manchester City e non è escluso che l’agente portoghese possa cercare di imbastire uno scambio tra suoi assistiti che coinvolga anche Joao Cancelo, che potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo una sola stagione e accasarsi a Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘assist’ nella clausola: Lautaro Martinez resta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo affare in Premier | Ecco i dettagli