Real Madrid, ‘furia’ Zidane | Big a rischio: Juve può approfittarne!

E’ una furia Zinedine Zidane per quanto avvenuto in casa Real Madrid: alcuni dei suoi calciatori ‘spie’ dopo una videoconferenza

Bufera in casa Real Madrid, con l’allenatore Zinedine Zidane infuriato nei confronti di alcuni suoi calciatori. Dalla Spagna, infatti, riferiscono che il tecnico francese sarebbe in collera con alcuni elementi della rosa, accusati di essere delle ‘spie’ per la stampa locale. L’allenatore nelle scorse settimane avrebbe avuto un confronto con la squadra attraverso una videoconferenza, una video-chiamata di gruppo alla quale avrebbero partecipato tutti. Qualcuno dei suoi uomini avrebbe però ‘osato’ riportare quanto detto durante la videoconferenza alla stampa, scatenando l’ira di Zidane stesso.

Furia Zidane, ecco le possibili ‘talpe’

Secondo DonDario i principali indiziati per il ‘tradimento’ nei confronti di Zidane sarebbero due: il terzino brasiliano Marcelo ed il colombiano James Rodriguez. Da El Chiringuito fanno inoltre sapere che la ‘talpa’ non resterà impunita e che potrebbe essere ridimensionata all’interno dello spogliatoio. Non è da escludere che possa essere messa in vendita: nel caso si trattasse di Marcelo, sarebbe pronta ad approfittarne la Juventus visto che il brasiliano verrebbe sicuramente ceduto. La furia di Zidane non dovrebbe sfociare però oltre. Il tecnico pare sia arrabbiato, sì, ma la situazione sembra destinata a rientrare.

“Non si dimetterà e non farà nulla del genere”, assicurano dalla Spagna, ma intanto nello spogliatoio del Real Madrid ora non si respirerà certo un’aria troppo serena.

