Calciomercato Milan, suggestione Thiago Silva | Novità dalla Francia

Il contratto di Thiago Silva con il Paris Saint Germain scadrà a giugno. Il brasiliano è stato spesso accostato al Milan ma dalla Francia arriva un cambio di rotta.

Tutto fermo per l'emergenza Coronavirus, eppure le big italiane continuano a lavorare soprattutto dal punto di vista del calciomercato. In particolar modo il Milan all'orizzonte sembra avere molto lavoro da fare in vista di una estate che si prospetta ricca di cambiamenti in campo e fuori. Dopo appena sei mesi potrebbe infatti concludersi la seconda avventura milanista di Zlatan Ibrahimovic, proprio quando i sostenitori rossoneri iniziavano a sognare il ritorno di un'altra grande stella del recente passato: Thiago Silva. Il futuro del centrale brasiliano è infatti ancora tutto da scrivere visto che il suo contratto andrà in scadenza al termine della stagione. Proprio per questo motivo il difensore del PSG è stato più volte accostato ad un rientro a Milano.

Calciomercato Milan, cambio di rotta per Thiago Silva: la mossa del PSG

Dalla Francia ‘Le10sport’ fa il punto della situazione riguardante Thiago Silva. Il PSG fino ad ora è sempre stato restio ad offrire un nuovo contratto al difensore verdeoro che compirà 36 anni il prossimo settembre e il cui contratto scade il 30 giugno. Il piano dei parigini sembrava infatti prevedere un vero e proprio ricambio generazionale con l’approdo sotto la Torre Eiffel di un nuovo difensore.

Stando alla testata transalpina le carte in tavola sarebbero però cambiate. Il Paris avrebbe infatti formulato un’offerta all’entourage di Silva in cui è previsto un ulteriore anno di contratto che consente al brasiliano di continuare a Parigi fino al giugno 2021. D’altra parte però l’ex milanista vorrebbe un biennale, motivo per cui i negoziati potrebbero proseguire. A complicare la separazione ci sarebbero inoltri gli alti costi di un sostituto all’altezza che starebbero spingendo il PSG a rivedere il futuro di Thiago Silva.

