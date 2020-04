Calciomercato, assalto dalla Spagna | Milan in pericolo!

Le ultime di calciomercato Milan parlano del possibile tentativo dell’Atletico di mettere le mani su uno dei giocatori più importanti della squadra rossonera

L’Atletico Madrid rischia di perdere uno dei suo giocatori più importanti, Thomas Partey. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato sul centrocampista ghanese è partito all’assalto l’Arsenal, a quanto pare i ‘Gunners’ sono pronti a pagare la clausola risolutiva fissata come noto a 50 milioni di euro. Sarebbe una grave perdita per Simeone, visto che il classe ’93 di Odumase Krobo, nel mirino anche dell’Inter, è stato un elemento pressoché insostituibile della mediana fino allo stop causa emergenza coronavirus.

Calciomercato Serie A, erede Thomas: Simeone fa spesa a Milano!

Per rimpiazzare Thomas, il ‘Cholo’ potrebbe valutare in maniera concreta due profili della nostra Serie A. Uno è Nicolò Barella della stessa Inter, in cui militò da giocatore per due stagioni lasciando un eccellente ricordo di sé tanto che in questi anni i tifosi interisti hanno sperato nel suo ritorno anche se ovviamente nelle vesti di allenatore, l’altro milita invece sulla sponda opposta di Milano. Parliamo del centrocampista del Milan Franck Kessie, fisicamente più simile – rispetto a Barella – al ghanese che viene dato diretto a Londra. Per i rossoneri il 23enne della Costa d’Avorio non è intoccabile, però per portarselo a casa servirebbe una proposta da 25-30 milioni di euro. Parliamo comunque di una cifra alla portata dei ‘Colchoneros’ di Simeone, il quale potrebbe aiutare l’ex Atalanta a correggere quei grossi difetti che fin qui hanno frenato la sua evoluzione.

Kessie piace già a qualche importante club spagnolo, vedi il Siviglia così come a diverse società della Premier. In Italia, invece, va registrato il forte interesse del Napoli di Gattuso, suo allenatore in rossonero. A tal proposito si parla di un possibile approdo in azzurro nell’ambito dell’operazione che vedrebbe Milik compiere il percorso inverso.

R.A.

