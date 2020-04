Calciomercato Juventus, Dybala tra super rinnovo e cessione | Le cifre

Paulo Dybala dovrà decidere in tempi brevi il suo futuro. Dalla possibile cessione nella scorsa estate e alla super offerta da 140 milioni

In pochi mesi è tornato a brillare: Paulo Dybala ha sempre vissuto la sua avventura bianconera tra alti e bassi senza essere costante nelle sue prestazioni e perle. Dopo la possibile cessione nella scorsa estate, l’attaccante argentino della Juventus starebbe pensando di diventare una bandiera bianconera proprio come il suo amico Del Piero con un prolungamento contrattuale fino al 2022. Come svelato da “Tuttosport”, inoltre, la Joya percepirebbe lo stesso ingaggio da sette milioni di euro più bonus.

Calciomercato Juventus, Dybala tra rinnovo e addio

Sulle sue tracce ci sarebbero sempre le big d’Europa, soprattutto dalla Premier League. Sotto la gestione di Maurizio Sarri, Dybala ha saputo ritrovare nuovamente la continuità nella staffetta perfetta con Gonzalo Higuain. Il suo gol contro l’Inter prima della sospensione del campionato è un’autentica perla: soltanto i veri talenti possono pensare a quello. Il club bianconero vorrebbe blindarlo in tempi brevi per dedicarsi così ad altre dinamiche meno importanti.

Così soltanto una folle offerta da 140 milioni di euro (in tal senso occhio alla Premier) potrebbe far vacillare la Juventus per pensare ad una sua possibile cessione. La “Joya” è cosciente di vestire ancora per tante stagioni la maglia bianconera per cercare di emulare il percorso eseguito da Alessandro Del Piero.

Nel calcio tutto cambia velocemente, ma Dybala sembra aver deciso la strada giusta da percorrere insieme alla Juventus.

