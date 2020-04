Calciomercato Milan, colpo in attacco | Concorrenza in Serie A

Il Milan si guarda intorno in vista della prossima sessione di calciomercato: i rossoneri per il colpo in attacco devono superare la concorrenza

Il Milan si guarda intorno in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. La dirigenza rossonera studia i possibili colpi da regalare a mister Pioli a partire da giugno. In tal senso, rischia di complicarsi la pista che porta al giovane e talentuoso attaccante: un club di Serie A prova il sorpasso.

Calciomercato Milan, scatta l’asta per il giovane bomber

Con il futuro di Ibrahimovic che potrebbe anche salutare Milanello la prossima estate, in casa rossonera si pensa ai possibili rinforzi in attacco. Secondo quanto anticipato da ‘Calciomercato.it‘, la dirigenza milanista avrebbe messo nel mirino Gianluca Scamacca. Il talento del Sassuolo, arrivato in neroverde nell’estate 2017, è esploso in questa stagione con la maglia dell’Ascoli attirando l’interesse del club di via Aldo Rossi.

In tal senso però la corsa a Scamacca, che rappresenta il profilo ideale per l’ad Gazidis, piace e non poco ad un altro club di Serie A. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, il Torino di Urbano Cairo starebbe puntando il classe 1999 per il prossimo mercato estivo. Scamacca, sotto contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2023, ha siglato in questa stagione 11 reti con 1 assist in 25 presenze complessive in Serie B con l’Ascoli.

Il salto in Serie A, quindi, pare inevitabile. Con Milan e Torino alla finestra, uno dei più promettenti giovani bomber del nostro calcio potrebbe confermarsi anche nel massimo campionato italiano.

