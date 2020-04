Calciomercato, la crisi non blocca l’affare | 344 milioni sul piatto!

Nonostante il momento di crisi, non si ferma la trattativa per la cessione del club. Sul piatto ci sono 344 milioni di euro!

È un momento difficile per il calcio e per le aziende in generale, soprattutto quelle costrette a chiudere a causa dell’emergenza coronavirus. I danni economici legati a questa crisi potrebbero portare anche al fallimento di diverse società di calcio in tutto il mondo, per questo dall’altro cercano delle soluzioni per ripartire a tutti i costi.

Nel frattempo, però, c’è chi non sente il peso di questa situazione e riesce a portare avanti le sue trattative. Stiamo parlando dell’operazione che potrebbe riguardare il Newcastle, che nonostante l’emergenza si avvicina sempre più a un passaggio di mano in società.

Newcastle, nuova società in arrivo: cessione per 344 milioni di euro!

Secondo quanto riportato dal Telegraph, sarebbe ormai in dirittura di arrivo la trattativa riguardante la cessione del Newcastle, club che milita in Premier League. Il passaggio dovrebbe avvenire per una cifra di 344 milioni di euro ed è già all’esame della Lega inglese.

L’acquirente è la finanziera inglese Armanda Staveley, mentre i capitali sarebbero del fondo sovrano saudita per l’ottanta per cento. Cioè è stato voluto dal principe ereditario Bin Salman, che in questo modo diversifica gli affari di Riad. La trattativa va avanti da ormai diversi mesi, anche se nelle scorse settimane c’era stata una frenata causata dall’omicidio Kashoggi.

Adesso la trattativa è ripresa ed è ormai in dirittura di arrivo senza grossi impatti derivanti dalla crisi attuale. C’è stato solo un calo del prezzo che è passato dai 390 milioni di euro iniziali ai 344 milioni attuali.

