Calciomercato Juventus, svolta Ramos: il Real in cerca dell’erede

In casa Real Madrid continuano i problemi legati al futuro di Sergio Ramos. Intanto la ‘casa blanca’ inizia a pensare con decisione ad un possibile sostituto: due candidati.

Tempo di riflessioni in questa lunga pausa dovuta all’emergenza Coronavirus, che ha stoppato anche il mondo del calcio. In particolare in Spagna c’è il Real Madrid che deve fare i conti con il prossimo futuro del leader Sergio Ramos, che potrebbe anche dire addio ai ‘blancos’ dopo 15 stagioni, 640 presenze e la bellezza di 91 gol che lo hanno già fatto entrare a pieno diritto nella storia del prestigioso club iberico. Nonostante dunque un lungo e prolifico matrimonio c’è chi in Spagna insinua dubbi sul prosieguo dell’avventura in bianco del numero 4. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, spiraglio Ramos | Novità da Madrid!

Calciomercato Juventus, chance Ramos: il Real cerca l’erede

Il Real Madrid, per ora, non ha aperto le negoziazioni per prolungare il contratto di Sergio Ramos, che resta in scadenza nel 2021. Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’ il rinnovo del capitano è un vero e proprio problema viste le alte richieste del calciatore che non sembra molto incline alle condizioni dettate dalla società. In tal senso le alte cariche del Madrid stanno iniziando a guardarsi intorno per trovare un possibile erede da portare nella capitale già la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinforzo sulle fasce | Idea scambio in A

Stando alla testata iberica in pole position ci sarebbe il francese Dayot Upamecano, centrale promettente del Lipsia che piace molto anche a Zidane. Il difensore di casa ‘Red Bull’ avrebbe scalzato nelle preferenze anche Diego Carlos del Siviglia, sia per il prezzo leggermente più contenuto che per l’ampia differenza di età. Mezza Europa però va a caccia di Upamecano che sarebbe l’erede ideale di un Sergio Ramos dal destino incerto e che nei mesi scorsi è stato accostato anche alla Juventus. Qualora infatti il Real dovesse acquistare un sostituto all’altezza non rinnovando dunque il contratto del capitano, non è da escludere che i bianconeri dell’ex compagno Cristiano Ronaldo possano farci un pensierino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, che occasione | CR7 dà l’ok per l’ex compagno!

Calciomercato, Sergio Ramos in Serie A | Scenario clamoroso