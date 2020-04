Calciomercato Juventus, che occasione | CR7 dà l’ok per l’ex compagno!

La Juventus continua a monitorare il mercato in cerca di rinforzi e Fabio Paratici potrebbe aver trovato l’occasione giusta dal PSG.

Gli obiettivi della Juventus per il prossimo mercato sono: rinforzare il centrocampo ed allungare il reparto offensivo. Anche i bianconeri, come tutte le altre società, potrebbero patire i danni economici derivanti dalla situazione creata dal ‘Coronavirus’. Un’eventualità piuttosto probabile, che porterà Fabio Paratici a cercare dei rinforzi ‘low cost’ per i bianconeri. Nel prossime mercato, infatti, saranno molto ambiti i parametri zero e anche quei giocatori il cui contratto andrà in scadenza fra un anno. Ed è proprio in questo senso che la Juventus potrebbe aver trovato in casa del PSG il profilo giusto.

Secondo quanto rivelato da ‘Todofichajes.com’, la Juventus starebbe pensando ad un’offerta per Angel Di Maria. Il contratto del ‘Fideo’ con il PSG andrà in scadenza nel 2021 ed i parigini non vorrebbero perderlo a zero: per questo motivo l’argentino potrebbe rappresentare una grande occasione per la Juventus, a cui basterebbero 20 milioni di euro. Una possibilità che ingolosisce Fabio Paratici, nonostante i 32 anni dell’esterno argentino.

Di Maria, poi, avrebbe anche un grande endorsement all’interno dello spogliatoio bianconero: Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha giocato con ‘El Fideo’ nel Real Madrid, instaurando una grande sintonia, e sarebbe molto lieto di riabbracciarlo. Gli assist di Di Maria sono un ricordo ancora nitido nella mente di ‘CR7’. Un altro punto a favore dell’argentino sarebbe arrivato anche da parte di Maurizio Sarri: il tecnico bianconero non avrebbe problemi ad inserirlo nei suoi schemi offensivi. Prove di matrimonio, quindi, fra Di Maria e la Juventus.

