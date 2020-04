Calciomercato Juventus, addio Rabiot | Ma può restare in Serie A!

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Il centrocampista bianconero non ha convinto appieno: proposta davvero allettante

Una stagione vissuta tra alti e bassi: ora Adrien Rabiot dovrebbe decidere il suo futuro. Dopo il suo arrivo a Torino il centrocampista bianconero ha sofferto tantissimo visto che non giocava da tantissimi mesi al Paris Saint-Germain. Il francese ha dovuto così rimettersi in riga per trovare una condizione ottimale sotto la gestione di Maurizio Sarri, che lo ha inserito a poco a poco collezionando anche diverse partite da titolare. Ora il suo futuro resta sempre incerto.

Calciomercato Juventus, Rabiot per il Milan

E così la stessa Juventus avrebbe una strategia ben precisa per l’ormai esperto centrocampista francese. Attraverso una serie di intermediari la dirigenza bianconera lo avrebbe proposto al Milan sulla base di 25-30 milioni di euro: sarebbe così una plusvalenza importante per il club torinese dopo il suo arrivo a parametro zero. L’ingaggio resta l’aspetto più ostico da trattare visto che attualmente l’ex PSG percepisce circa 7 milioni di euro annui con scadenza contrattuale nel giugno 2023. Una cifra un tantino alta per le casse rossonere.

Dopo i sei mesi di inattività al PSG lo stesso giocatore bianconero ha dovuto fare il doppio della fatica per riuscire ad essere di riferimento in un contesto tattico come quello che rappresenta il calcio italiano. All’inizio ha avuto tante difficoltà in Serie A: ora il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Juventus con il Milan sempre sulle sue tracce per rinforzare la zona mediana.

A causa dell’emergenza Coronavirus il tempo si è dilatato e così anche le dinamiche di mercato saranno rinviate nelle prossime settimane.

