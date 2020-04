Calciomercato Milan, grande ‘occasione’ in casa Arsenal | I dettagli

Milan, Gazidis guarda in casa Arsenal per la fascia destra: occasione Maitland-Niles, escluso da Arteta. L’inglese è un pupillo di Emery: assalto in vista.

In attesa di capire chi sarà la prossima guida del Milan, il club rossonero sta nel frattempo sondando il mercato e valuta possibili colpi in vista della prossima stagione. Si prospetta una nuova rivoluzione in casa rossonera, con molti giocatori che sembrano destinati a cambiare maglia e altri che potrebbero arrivare. Cambiamenti potrebbero esserci soprattutto in difesa, specialmente nel ruolo di terzino destro, dove Conti e Calabria, fino ad ora, non hanno convinto.

Calciomercato Milan, Gazidis guarda al suo ex club

La dirigenza rossonera è soprattutto alle prese con la decisione del nuovo tecnico. Oltre alla conferma di Pioli e all’ipotesi Rangnick c’è anche l’idea Unai Emery. E proprio dall’Arsenal potrebbe arrivare anche un rinforzo per la difesa. L’occasione in questione si chiama Ainsley Maitland-Niles, profilo che rientrerebbe a pieno nei ranghi della dirigenza rossonera.

Classe 1997, l’inglese è un esterno a tutta fascia che negli ultimi anni si è anche adattato a ricoprire il ruolo di terzino destro. Titolare sotto Emery, con Arteta è invece finito ai margini della rosa. Il nuovo tecnico dei ‘Gunners’ ha fatto capire come il giocatore non sia indispensabile e non è escluso che possa arrivare la cessione nella prossima sessione di calciomercato. La sua valutazione potrebbe raggiungere i 25 milioni di euro.

Calciomercato Milan, con Emery anche il pupillo

Il Milan ha tra i suoi obiettivi la ricerca di un terzino destro e il profilo di Maitland-Niles può rappresentare la giusta occasione, anche per la sua duttilità nel ricoprire ogni ruolo della fascia destra. Se poi il nuovo tecnico rossonero dovesse essere Unai Emery, che ha saputo valorizzare al meglio il classe 1997, allora la dirigenza milanista potrebbe davvero far partire l’assalto al giovane inglese.

Gazidis valuta, ma certamente Maitland-Niles è un’idea che può prendere piede nella testa della dirigenza rossonera.

