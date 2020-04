Calciomercato, obiettivo di mezza Europa | Tre italiane sul giovane talento

Tutti pazzi per il talentino di casa Ajax. In Italia Milan, Inter e Juventus stanno facendo un pensierino su un classe 2002 dei ‘Lancieri’. Concorrenza inglese.

In vista della prossima estate di calciomercato le big di Serie A iniziano pensare ai giovani più interessanti da poter acquistare per potenziare le rispettive rose. Milan, Inter e Juventus osservano infatti con molta attenzione i migliori talenti in giro per il mondo per bruciare sul tempo la folta concorrenza. Tra i calciatori che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è sicuramente Sontje Hansen, attaccante olandese classe 2002 e milita nell’Ajax. Proprio i ‘Lancieri’ viste le ultime stagioni rappresentano un marchio di assoluta garanzia in termini di giovani talenti più o meno pronti a spiccare il volo. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo –>> CLICCA QUI!

Calciomercato Serie A, tutti pazzi per Hansen: dal Milan alla Juventus

Il giovanissimo Hansen ha vinto la scarpa d’oro ai Mondiali Under 17 del 2019 e con il suo contratto in scadenza 2021 fa gola a diverse società. In assenza di rinnovo, il club di Amsterdam sarà infatti costretto a cederlo nella prossima finestra di mercato per non perderlo a titolo gratuito la stagione successiva. Il potenziale del baby bomber olandese appare immenso e secondo quanto sottolineato dal tabloid britannico ‘The Guardian’ in Italia avrebbe attirato le attenzioni proprio di Inter, Milan e Juventus.

La concorrenza per Hansen appare però spietata con il Lipsia dalla finestra oltre soprattutto al Manchester City di Pep Guardiola. Pronto anche il prezzo del cartellino che si aggira sui 6 milioni di sterline.

