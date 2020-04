Calciomercato Juventus, spiraglio dall’Inghilterra | Le parole dell’agente

La Juventus potrebbe cogliere un’importante opportunità di mercato nei prossimi mesi: il nuovo agente del giocatore conferma l’interesse.

La risonanza economica del ‘Coronavirus’ sul prossimo calciomercato sarà inevitabile: anche squadre in salute come la Juventus dovranno operare con grande sensibilità sul mercato. Le parole d’ordine saranno “prudenza” e “opportunismo”. Innanzitutto sarà difficile mettere in piedi operazioni imponenti a livello economico, a meno che non vengano fatte cessioni eccellenti. Poi, bisognerà essere bravi a cogliere quelle opportunità che presenta il mercato: Fabio Paratici potrebbe averne individuata una in casa del Manchester City.

Calciomercato Juventus, scintilla Sané | Le dichiarazioni dell’agente

La Juventus è alla ricerca di volti nuovi che possano ringiovanire il reparto offensivo, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti negli ultimi anni. Allo stesso tempo, però, i fondi a disposizione non saranno faraonici: per questo Fabio Paratici potrebbe aver pensato a Leroy Sané. L’esterno d’attacco del Manchester City, reduce da un pesante infortunio al ginocchio, andrà in scadenza nel 2021 e non sembra intenzionato a rinnovare. Sulle sue tracce è molto forte il pressing del Bayern Monaco.

Nelle ultime settimane Sané ha cambiato agente, passando sotto la tutela di Damir Smoljian. Il nuovo agente ha parlato in questo modo a ‘Sport Bild’: “L’interesse del Bayern Monaco non è una novità. È l’unico club tedesco in cui Leroy potrebbe immaginare di realizzare il suo sogno, cioè vincere la Champions League. Anche altri club d’élite hanno chiesto informazioni su Leroy”. L’interesse della Juventus sarebbe giustificato principalmente da due motivi: il primo è il talento del tedesco classe ’96 ed il secondo è che la sua situazione contrattuale potrebbe fare di lui una grande opportunità.

L’ultima idea della Juventus potrebbe essere quella di puntare sul recupero di Leroy Sané, la concorrenza del Bayern Monaco però è fortissima!

