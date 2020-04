Coronavirus, UFFICIALE Juventus | Rugani e Matuidi sono guariti

La Juventus ha sottoposto Rugani e Matuidi al tampone di verifica, che ha dato fortunatamente esito negativo: i calciatori sono guariti

Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono guariti dal coronavirus. Oltre a Dybala, il difensore (primo positivo in Serie A) e il centrocampista erano i contagiati bianconeri che ora sembrano definitivamente usciti dal tunnel con l’ultimo tampone negativo. A comunicarlo la stessa Juventus, che ha diramato una nota ufficiale: “Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare”.

La miglior notizia possibile è arrivata oggi dalla Juventus: Rugani e Matuidi sono risultati negativi negli ultimi test sul ‘Coronavirus’ e possono quindi essere considerati ufficialmente guariti dal ‘Covid-19’. Un sospiro di sollievo per i bianconeri e per la Serie A tutta, che esulta unita per la guarigione del primo calciatore ad essere risultato positivo. Il ‘calvario’ di Daniele Rugani può finalmente considerarsi terminato e l’azzurro potrà riprendere con la propria vita, uscendo dal regime di isolamento domiciliare.

La Juventus tramite una nota ufficiale ha dato la notizia che tutti i tifosi stavano aspettando: Matuidi e Rugani non sono più positivi al ‘Coronavirus’!



