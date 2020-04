Calciomercato Milan, svolta in attacco | Il ritorno è possibile!

Il calciomercato del Milan potrebbe ruotare intorno ad un clamoroso ritorno in attacco: dopo Ibra, spazio alla vecchia conoscenza rossonera

Il Milan nonostante la pausa causata dal Coronavirus si guarda intorno, a caccia dei possibili colpi da piazzare nel calciomercato estivo. La dirigenza di via Aldo Rossi pensa a rinforzare l’attacco di Pioli ed ecco spuntare un possibile e suggestivo ritorno: tutti i possibili scenari.

Calciomercato Milan, non solo il riscatto di Rebic: il piano rossonero

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan starebbe già lavorando al riscatto di Ante Rebic. Arrivato nel maxi scambio, in prestito, con Andrè Silva il croato ha conquistato tutti in quel di Milanello. Un’operazione tutt’altro che scontata con l’Eintracht Francoforte che valuta Rebic ben 40 milioni. Il cartellino dello spento Andrè Silva potrebbe facilitare l’affare ma la dirigenza rossonera si starebbe orientando anche su un piano B. Un’alternativa che potrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Rebic e che rappresenterebbe un gradito ritorno in quel di Milanello.

Si tratta di Gerard Deulofeu, esterno spagnolo protagonista in rossonero tra gennaio e giugno 2017. Esterno duttile e dal buon fiuto del gol, Deulofeu è sotto contratto con il Watford della famiglia Pozzo fino al 30 giugno 2023. La valutazione attribuita la scorsa estate intorno ai 30 milioni di euro potrebbe crollare sia per il fattore Coronavirus che per il grave infortunio dell’ex Barcellona che ha subito ad inizio marzo la rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, contro il Liverpool.

Un feeling quello tra Deulofeu ed il Milan mai scemato, con l’agente dell’esterno classe 1994 che ha più volte aperto al ritorno nella Milano rossonera.

