Calciomercato Juventus, obiettivo Haaland | Nuova contropartita!

La Juventus sogna il colpo Haaland nella prossima sessione di mercato. Può esserci un sacrificato per alleggerire il prezzo

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che è ancora in lotta per tutte le competizioni nonostante qualche difficoltà di troppo negli ultimi mesi. La squadra ha commesso qualche errore in più rispetto agli anni passati riuscendo a convincere meno anche nelle vittorie, però gli ultimi due mesi sarebbero stati cruciali per fare delle valutazioni più giuste e dettagliate.

Nella prossima estate Fabio Paratici cercherà di rendere ancor più competitiva la rosa bianconera, provando ad acquistare giocatori che siano più adatti al 4-3-3 di Maurizio Sarri. Ci potrebbero essere delle modifiche anche in attacco, dove potrebbe salutare Gonzalo Higuain.

Calciomercato Juventus, sogno Haaland: sul piatto può finire Demiral

Il sogno bianconero in avanti per ringiovanire la rosa è sicuramente Erling Haaland. È il calciatore del momento vista la sua media gol impressionante a soli 19 anni (a luglio saranno 20). Il norvegese potrebbe lasciare il Borussia Dortmund già nella prossima sessione di mercato ma su di lui la concorrenza è agguerrita.

La Juventus, però, vuole provarci per cercare di battere le big europee come fatto già in passato per Matthis De Ligt. La società potrebbe anche pensare di mettere sul piatto un elemento importante della propria difesa, dove c’è una copertura abbondante. Si tratta di Merih Demiral, che si è comportato in maniera quasi perfetta nelle gare disputate questa stagione e potrebbe tornare utile per far abbassare il prezzo di Haaland.

In questo caso, la società perderebbe un giovane importante in difesa ma ne guadagnerebbe uno ancor più promettente nel reparto offensivo.

