Calciomercato Inter, ‘assist’ nella clausola: Lautaro Martinez resta

Terrà banco ancora per diversi mesi, tutta l’estate compresa, il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino si è consacrato in questa stagione e si prepara a diventare uno degli interpreti top del ruolo a livello mondiale nei prossimi anni. L’Inter vuole tenerselo stretto, la coppia formata con Lukaku è semplicemente perfetta, ma il forcing delle squadre estere è costante per il ‘Toro’. Numerosi i top club che vorrebbero mettere le mani su di lui, come noto.

Calciomercato Inter, il Barcellona si tira indietro per Lautaro Martinez: il motivo

Tra questi, il Barcellona rappresenta la pretendente della prima ora e forse quella più convinta. Almeno finora. Perché l’emergenza coronavirus, destinata a portare problematiche economiche non da poco nel mondo del calcio, potrebbe sparigliare le carte e ‘aiutare’ l’Inter a resistere ai tentativi dei blaugrana.

Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, esisterebbe un dettaglio molto particolare nella clausola rescissoria del giocatore. La clausola, lo ricordiamo, vale 111 milioni di euro e permetterebbe al club acquirente, con il consenso del giocatore, l’acquisto in maniera automatica. Ma a quanto risulta, la clausola andrebbe pagata interamente entro una settimana dalla sua attivazione. Nessuna possibilità dunque di rateizzare il prezzo o dilazionarlo in qualsiasi maniera. Il Barcellona, vista la particolare congiuntura economica già richiamata, potrebbe dunque tirarsi indietro, non intendendo procedere a versare una cifra simile praticamente sull’unghia.

