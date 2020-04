Calciomercato, Sans spaventa l’Inter: ”Lautaro vuole giocare con Messi!”

Le parole della nota firma del Mundo Deportivo che apre al possibile addio di Lautaro Martinez all’Inter nel prossimo calciomercato estivo: il Barcellona alla finestra

L’Inter potrebbe dover affrontare diverse novità in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. In casa nerazzurra continua a tenere banco il ‘caso’ Lautaro Martinez. Il gioiello argentino rimane con forza nel mirino del Barcellona. In esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercatoweb.it’ il giornalista del ‘Mundo Deportivo‘ Gabi Sans spaventano il club nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, novità in difesa | Pista calda in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio sì per Icardi | Juve a rischio ‘beffa’

Calciomercato Inter, Lautaro-Barça: “I catalani hanno un piano”

“Che il Barcellona voglia Lautaro Martinez non è più un mistero, cercano l’erede di Suarez e l’argentino è il prescelto“, ha esordito Sans spaventando i tifosi interisti. “Il mandato di Bartomeu sta scadendo ed il presidente vorrebbe regalare un colpo ad effetto“. Parole che consolidano quindi la possibilità di una maxi operazione tra nerazzurri e blaugrana, confermata anche dalla volontà del ‘Toro’ che secondo Sans sarebbe chiarissima: “Da quello che filtra, l’entourage di Lautaro sarebbe già al lavoro per far nascere la trattativa, forti del desiderio del proprio assistito, quello di voler giocare al fianco di Messi“.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Il problema potrebbe essere rappresentato dalla valutazione di 110 milioni di euro fatta dall’Inter per il suo gioiello: “Il Barcellona ha Neymar come priorità e potrebbe inserire nell’affare Lautaro Vidal o Rakitic per abbassare le pretese dell’Inter”.

LEGGI ANCHE >>> Juve e Inter, colpo Ferran Torres | Prima offerta ufficiale!

LEGGI ANCHE >>> Inter, addio Sanchez | Sostituto in Serie A

S.C