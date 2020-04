Calciomercato Inter, novità in difesa | Pista calda in Serie A

Il calciomercato dell’Inter vedrà diverse novità alla rosa di mister Conte: in difesa potrebbe arrivare una pedina di spessore dalla Serie A

In casa nerazzurra non si smette di pensare alla futura campagna acquisti, con la difesa in cima ai pensieri di Beppe Marotta. Un calciomercato estivo che potrebbe vedere l’addio di un pilastro per far spazio ad un colpo inatteso: il piano dell’Inter per regalare a Conte una nuova pedina difensiva.

Calciomercato Inter, addio Godin: l’erede è in Serie A

Le possibilità che Diego Godin e l’Inter si separino al termine di questa stagione sembrano aumentare con il passare delle settimane. L’uruguaiano non ha convinto Conte fino a questo momento con sole 16 presenze in campionato per l’ex pilastro dell’Atletico Madrid. Il 34enne di Rosario, corteggiato tra le altre dal Tottenham, è pronto dunque a lasciare spazio ad un nuovo innesto per la difesa nerazzurra.

In tal senso, secondo ‘Tuttosport’, la pista che porta ad Armando Izzo del Torino sarebbe più che concreta. Il centrale napoletano è considerato cedibile dal club di Cairo ed è per questo che Marotta potrebbe accelerare per portarlo a Milano già nelle prossime settimane. Izzo ha dimostrato grande affidabilità nella difesa a 3 in granata e potrebbe dunque integrarsi rapidamente agli ordini di Antonio Conte.

28 anni ed in scadenza il 30 giugno 2024, il mancino ex Genoa ed Avellino ha collezionato 29 presenze tra campionato e coppe con la maglia del Torino, con 3 reti all’attivo.

