Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: l’argentino resta in attesa

Juventus, il punto sul rinnovo di Dybala: l’argentino aspetta una chiamata dal club bianconero, ma non ci sono stati contatti recenti.

Per Szczesny e Matuidi l’accordo è stato raggiunto, ma per Paulo Dybala non si può dire la stessa cosa. La Juventus vuole rinnovare il contratto dell’attaccante argentino, ma ancora non sembrano esserci novità per quanto riguarda la firma sul nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: il punto

L’intenzione del club bianconero è quello di proporre un nuovo accordo al giocatore argentino, ma come riporta ‘Calciomercato.it’, gli ultimi contatti tra la società piemontese e l’entourage dell’argentino risalgono addirittura a prima dell’emergenza Coronavirus.

Sembra quindi estremamente complicato che la situazione possa risolversi in tempi brevi. Nonostante l’interesse dei grandi club esteri, la ‘Joya’ sarebbe felice di rinnovare il proprio legame con la Juventus, ma al momento il giocatore resta in attesa di novità.

La fumata bianca quindi appare lontana: per il rinnovo dell’argentino bisognerà aspettare.

