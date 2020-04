Calciomercato, scippo alla Juventus | La ‘colpa’ è di Ronaldo!

Potrebbe essere un’estate molto calda in casa Juventus. Una cessione importante potrebbe concretizzarsi già nei prossimi mesi

È stato un inizio difficile per Matthijs De Ligt, che ci ha messo un po’ ad ambientarsi al calcio italiano prima di diventare un perno della retroguardia bianconera. Il difensore olandese è stato gettato subito nella mischia a causa dell’infortunio di Giorgio Chiellini e questo inserimento veloce non lo ha aiutato nelle prime settimane.

Dopo qualche incertezza, però, il classe 1999 è cresciuto a vista d’occhio partita dopo partita e nel 2020 è diventato un leader della difesa della Juventus. Il suo rendimento spiega gli 85 milioni di euro pagati dalla ‘Vecchia Signora’ che ora ha in mano il difensore del futuro e spera di non perderlo subito.

Calciomercato Juventus, Real Madrid su De Ligt: lo consiglia Cristiano Ronaldo

Matthijs De Ligt è sicuramente uno dei giovani più seguiti dalle big d’Europa, per questo potrebbe non essere facile per la Juventus trattenerlo a lungo. Secondo quanto riportato da Don Diario, l’olandese potrebbe essere un obiettivo anche del Real Madrid. I Blancos sono a caccia di un erede di Sergio Ramos e pensano che De Ligt possa essere il sostituto ideale.

Florentino Perez potrebbe essere convinto anche da Cristiano Ronaldo: il portoghese sa che il classe 1999 sarebbe l’ideale per rimpiazzare un fuoriclasse come Sergio Ramos. A confermarlo è anche il giornalista e amico del numero 7 bianconero, Edu Aguirre, che in diretta per El Chiringuito ha dichiarato: “De Ligt sostituto di Sergio Ramos? È molto migliorato e mi piace per il Real Madrid”.

Il futuro di De Ligt dunque sembrerebbe già in bilico dopo solo pochi mesi di Juventus. Il Real Madrid prepara l’assalto per uno dei difensori più promettenti al mondo.

