Calciomercato Juventus, beffa Paratici | Firmerà con l’Arsenal

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione, ma è in arrivo una brutta notizia per Paratici: l’obiettivo giocherà in Premier

Un lavoro certosino per anticipare le big d’Europa. La Juventus si sta preparando al ritorno in campo pensando anche al calciomercato in vista della prossima stagione. In questo periodo di emergenza e con tutti a casa, anche il club bianconero avrebbe così preparato le strategie per i prossimi acquisti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, assalto dalla Spagna | Milan in pericolo!

Calciomercato Juventus, Kurzawa giocherà con l’Arsenal

Da sempre nel mirino della Juventus, Layvin Kurzawa, in scadenza di contratto a giugno con il PSG, starebbe ad un passo dall’Arsenal come svelato dal portale spagnolo “todofichajes”. Il club inglese lo dovrebbe annunciare a breve: l’accordo è per i prossimi cinque anni. Il terzino francese, classe 1992, sarà il primo acquisto dei Gunners con Arteta molto entusiasta del nuovo innesto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala tra super rinnovo e cessione | Le cifre

Il club bianconero ci aveva provato molto nelle ultime settimane provando ad inserire nella trattativa anche il terzino italiano Mattia De Sciglio. Kurzawa volerà così in Premier League per tornare a brillare dopo alcune stagioni in chiaroscuro a Parigi.

Beffa per Paratici che dovrà così sistemare la fascia sinistra di Sarri con un innesto di valore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, svolta Ramos: il Real in cerca dell’erede

Calciomercato Juventus, addio Rabiot | Ma può restare in Serie A!