Calciomercato, Juve e Inter beffate | Meunier ha scelto!

Il nuovo duello di mercato tra Juventus e Inter potrebbe essere stroncato sul nascere. Il calciatore ha scelto la prossima destinazione!

Da quando Beppe Marotta si è separato dalla Juventus e da Fabio Paratici, i due sono stati protagonisti di diversi duelli di calciomercato. Si è partiti da un nome grosso come quello di Romelu Lukaku, che è arrivato all’Inter dopo esser stato vicinissimo alla Juventus, per arrivare a calciatori come Kulusevski ed Eriksen.

Ora si avvicina una nuova finestra di mercato e gli obiettivi delle squadre spesso continuano a coincidere. Entrambi sono alla ricerca di un nuovo terzino per fare un salto di qualità e c’è un nome in comune: si tratta di Thomas Meunier, in scadenza di contratto a giugno con il PSG.

Calciomercato Juventus e Inter, Meunier si allontana: vuole la Bundesliga

Nonostante siano gli ultimi mesi in Francia, il terzino belga è ancora un elemento importante della compagine di Parigi. In questa stagione ha totalizzato ben 27 presenze tra tutte le competizioni disputate. Inter e Juventus lo starebbero osservando da diverso tempo ma il calciatore potrebbe preferire altre destinazioni.

Secondo quanto riportato da Telegraph, infatti, Meunier sarebbe nel mirino di diverse squadre tra cui Chelsea e Tottenham. Essendo svincolato in estate, però, potrà decidere da solo il suo futuro e la volontà sembrerebbe quella di approdare in Bundesliga. Su di lui ci sono anche Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

In questo caso, dunque, sia Inter e Juventus sarebbero costrette a cambiare obiettivo e puntare su un altro terzino.

