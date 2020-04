Juventus e Inter, retromarcia Kante | Via solo ad una condizione!

Juventus ed Inter concorrono per diversi obiettivi di mercato ed uno dei reparti che vogliono rinforzare entrambe è il centrocampo: news da Londra.

Nel corso della prima stagione di Sarri sulla panchina della Juventus è emerso un punto debole piuttosto chiaro: il centrocampo bianconero. Le difficoltà di Pjanic ad adattarsi ai dettami tattici del tecnico di Bagnoli sono sembrate insormontabili, non trovando la verticalità con frequenza e tenendo un ritmo gara troppo lento. L’avvicendamento con Bentancur è stato inevitabile. Anche le mezzali hanno faticato, con Rabiot ampiamente insufficiente e Matuidi con i limiti ormai noti a Torino. Per questo motivo l’obiettivo di Paratici in estate è quello di rinforzare la mediana di ‘Madama’: in casa Chelsea si apre uno spiraglio per una vecchia conoscenza di Sarri. È vivo anche l’interesse dell’Inter, anche Conte ha allenato il francese e vorrebbe riabbracciarlo a Milano.

Calciomercato Juventus, spiraglio per Kante | Anche Real e Barcellona in pressing

L’esperienza londinese di Maurizio Sarri è stata molto formativa e il tecnico della Juventus è riuscito a vincere il suo primo trofeo importante in carriera. Uno dei punti di forza del Chelsea di Sarri è stato proprio il centrocampo: Jorginho in regia, con Kante che correva per tutti gli altri. E proprio sul centrocampista francese potrebbe aprirsi uno spiraglio di mercato: secondo quanto riportato da ‘Goal’, Lampard avrebbe messo nel mirino Boubakary Soumare e Kante potrebbe essere sacrificato, visti i continui infortuni avuti in stagione.

La volontà del francese campione del mondo sarebbe quella di restare a Londra, ma nel caso in cui il Chelsea gli dovesse offrire un ruolo da gregario opterebbe per un trasferimento. Su Kante, però, Fabio Paratici dovrebbe guardarsi dalla concorrenza spagnola: Real Madrid e Barcellona sono, da tempo, grandi fan del piccolo-grande centrocampista del Chelsea. Anche l’Inter rimane alla finestra per Kante: Conte lo conosce bene, con lui ha vinto una Premier League, e farebbe carte false per averlo in nerazzurro.

L’interesse della Juventus e dell’Inter per Kante potrebbe vedere un piccolo spiraglio in estate: con le manovre in entrate di Lampard, il francese potrebbe partire.

