Calciomercato Lazio, l’ex non chiude le porte ad un ritorno

Lazio, l’ex Keita tiene aperto lo spiraglio per un possibile ritorno in biancoceleste: “A Roma mi sono trovato molto bene, del domani non si può mai sapere”.

Porte aperte ad un possibile ritorno. Dopo otto anni trascorsi a Roma con indosso la maglia della Lazio, Keita Balde è stato ceduto al Monaco per 30 milioni di euro. Il giocatore senegalese, nato in Spagna, non ha però chiuso le porte ad un possibile ritorno nella capitale italiana.

Calciomercato Lazio, Keita non esclude il ritorno

“A Roma sono stato otto anni e mi sono trovato davvero bene, sia con Petkovic che con Inzaghi. Non potrei mai chiudere le porte in faccia ad un eventuale ritorno alla Lazio” ha dichirato l’attaccante classe 1995 ad ‘As’.

Keita però ha sottolineato come al momento le cose procedano per il verso giusto al Monaco: “Con Moreno alla guida della squadra mi trovo davvero bene” ha commentato.

Nonostante questo però il segnale è stato lanciato e chissà che Tare e Lotito non lo possano cogliere in un futuro più o meno prossimo.

