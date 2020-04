Calciomercato Juventus e Inter, ‘pericolo’ United per Chiesa | Le ultime

Il calciomercato di Juventus ed Inter potrebbe registrare importanti novità dall’Inghilterra: un obiettivo comune nel mirino della Big di Premier

Le strade di Juventus ed Inter potrebbero tornare ad incrociarsi in vista del calciomercato estivo. Le due dirigenze sono già al lavoro per regalare a Sarri e Conte i colpi giusti per puntellare le rose. In tal senso, arrivano notizie importanti dall’Inghilterra riguardo un vecchio pallino di Marotta e Paratici: ecco cosa sta accadendo.

Calciomercato Juventus e Inter, corsa al Big: c’è la chiusura

Una valutazione ritenuta troppo alta seguita da una chiusura che pare netta. Il Manchester United, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail‘, sarebbe più lontano da Federico Chiesa. Il talentuoso esterno della Fiorentina avrebbe chiuso al momento ad un possibile trasferimento in Premier League, alla corte di Solskjaer. Notizia più che buona per Inter e Juventus che tra poche settimane torneranno alla carica per il figlio d’arte che è sembrato essere tornato su alti livelli nelle ultime giornate di campionato con la maglia gigliata.

La Fiorentina del presidente Commisso avrebbe in mente un mercato importante per rinforzare a dovere la squadra di Iachini, a partire proprio da Chiesa. Commisso ha tracciato da tempo la linea secondo cui a Firenze rimarranno solo calciatori motivati e felici di vestire la maglia viola. La novità, in tal senso, si presenterebbe proprio dalla volontà di Chiesa di affermarsi con la casacca della Fiorentina. Una battuta d’arresto quindi per lo United ma non troppo visto che secondo il quotidiano inglese, Chiesa starebbe prendendo da tempo lezioni di inglese. Un indizio sul possibile approdo in Premier League: Federico Chiesa al centro dell’interesse delle Big italiane e non.

Uno stand-by che favorisce l’attesa di Juventus ed Inter, pronte all’asta a suon di milioni per il numero 25. Chiesa, in scadenza nel 2022, in questa travagliata stagione ha collezionato 26 presenze con 7 reti e 5 assist vincenti ai compagni.

