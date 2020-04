Calciomercato Juventus, sogno Higuain | L’allenatore allo scoperto!

Gonzalo Higuain sarebbe sul punto di lasciare la Juventus al termine della stagione. L’allenatore svela di seguirlo: “Sarebbe un sogno”

Dopo Zlatan Ibrahimovic, in America potrebbe sbarcare Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juventus sarebbe sul punto di salutare il club bianconero al termine della stagione. L’ex Napoli e Milan potrebbe così cambiare completamente vita con un’esperienza avvincente: nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile ritorno al River Plate.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, retromarcia Kante: via solo ad una condizione

Calciomercato Juventus, Higuain in MLS

Ai microfoni di Tuttosport sono arrivate le dichiarazioni dell’allenatore dei Los Angeles Galaxy, Barros Schelotto, argentino come lui: “Higuain sarebbe un sogno. Parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo. Forse è presto, vuole restare. Ma mai dire mai”. Il rapporto tra i due è davvero bello: “Conosco tutta la famiglia. Il padre Jorge ha militato nel Gimnasia Plata, il club nel quale sono cresciuto. E uno dei fratelli del Pipita gioca qui in America, nel Dc United”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, pericolo United per Chiesa: le ultime

Nel mirino del club americano ci sarebbero altri giocatori bianconeri come svelato dallo stesso Schelotto: “Top player come Khedira e Matuidi potrebbero essere interessanti per noi”. Tutte le possibili trattative di calciomercato saranno rinviate al termine dell’emergenza Coronavirus.

Il futuro di Gonzalo Higuain resta incerto, ma di sicuro le squadre sulle sue tracce non mancano affatto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Real Madrid, furia Zidane: un big va via, la Juve può approfittarne

Calciomercato Juventus, obiettivo Haaland: nuova contropartita