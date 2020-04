Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | C’è la firma!

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno trovato l’intesa per un colpo importante per la prossima stagione: tutti i dettagli

La Juventus pensa a costruire il futuro e programma le mosse in vista della prossima stagione. Il CFO Paratici e il presidente Agnelli concordano un piano d’azione che riguardi nuovi acquisti, qualche addio, magari eccellente, ma anche la conferma di giocatori che sono cardini imprescindibili del progetto. Da questi, passano le probabilità dei bianconeri di mantenere l’ossatura vincente costruita in questi anni.

Calciomercato Juventus, Buffon resta: c’è l’intesa

E’ il caso di Gigi Buffon, che nonostante i 42 anni resterà in campo almeno per un altro anno. E’ quanto si apprende dalle colonne odierne di ‘Tuttosport’. Sarebbe stata trovata l’intesa, almeno telefonicamente, con il presidente Agnelli, per proseguire ancora insieme. Il ruolo di vice Szczesny non glielo toglie nessuno. Troppo importante l’esperienza, anche a livello di spogliatoio, dell’ex numero uno della Nazionale.

La firma, ovviamente, non è ancora stata possibile per via dell’emergenza. Ma appena ci saranno le condizioni, le parti si incontreranno per sancire l’accordo. Per il momento non si è parlato di un futuro ulteriore, ma di certo il rapporto di Buffon con la Juve è saldo e probabilmente proseguirà anche fuori dal campo. Non si sa se poi, nel 2021, deciderà di restare ancora tra i pali, arrivando a 44 anni ancora in campo, o se per lui a quel punto si parlerà di un ruolo dirigenziale. Per il quale, comunque, è solo questione di tempo.

