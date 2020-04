Juventus, il Napoli provoca | Vuole un incedibile per Milik

Il bomber polacco nel mirino della Juventus: il Napoli in cambio potrebbe chiedere il cartellino di Demiral

Anche la Juventus si è inserita nella corsa ad Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco sarebbe entrato nella lista degli obiettivi del CFO Paratici per rinforzare l’attacco di Sarri, aggiungendosi alle candidature di Icardi e Gabriel Jesus. L’ex Ajax è una delle alternative al vaglio della dirigenza della Continassa per il dopo Higuain, che a fine stagione può lasciare definitivamente Torino.

Milik è in scadenza nel giugno 2021 con il Napoli e in questo momento le trattative per il rinnovo del contratto sarebbero ferme. Senza prolungamento il club partenopeo metterebbe l’attaccante sul mercato per non rischiare di perderlo a parametro zero l’anno successivo. Il 26enne polacco è stato a lungo accostato all’Inter nella finestra di gennaio, mentre negli ultimi tempi si parla di un suo possibile approdo al Milan per coprire il vuoto lasciato da un eventuale addio di Ibrahimovic.

Calciomercato Juventus, il Napoli punta Demiral nell’affare Milik

Milik ha una valutazione inferiore rispetto ad Icardi e Gabriel Jesus, con il Napoli che darebbe il via libera alla cessione per un assegno tra i 30 e i 35 milioni di euro. Prezzo che coincide con quello di Bernardeschi, la cui permanenza a Torino sarebbe in bilico. La Juventus può spingere per uno scambio alla pari con l’ex Fiorentina, profilo che non dispiacerebbe a Gattuso per il proprio scacchiere tattico. Il Napoli però, per ‘provocare’ il club bianconero, potrebbe chiedere in cambio il cartellino di Demiral, a più riprese dichiarato incedibile dalla ‘Vecchia Signora’.

Il giovane difensore turco sarebbe un investimento anche in chiave futura e andrebbe ad ereditare il posto di Koulibaly al centro della difesa in caso di partenza del centrale senegalese. Le schermaglie sono già partite: il Napoli teme un altro ‘sgarbo’ dopo Higuain e rilancia.

G.M.