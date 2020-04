Calciomercato Inter, derby con il Milan per la porta | Scambio più soldi

Potrebbe aprirsi un derby tra Inter e Milan per assicurarsi il portiere: nerazzurri pronti a mettere sul piatto una contropartita più soldi

L’Inter continua a lavorare per assicurarsi gli acquisti giusti per la prossima stagione. Oltre ad innesti che vadano ad incidere nell’immediato, la società nerazzurra punta anche a mettere al sicuro il futuro. Beppe Marotta infatti, sarebbe alla ricerca di un portiere che possa essere l’erede di Samir Handanovic. Si apre il derby con il Milan per il futuro giocatore a cui affidare la porta. Pronto uno scambio con conguaglio economico.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, che beffa per Conte: sfuma il colpo ormai fatto

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sogno Higuain | L’allenatore allo scoperto

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | C’è la firma

Calciomercato Inter, sfida al Milan per Meret: anche Vecino sul piatto

Anche se i campionati sono ancora sospesi, il lavoro dell’Inter per assicurarsi nuovi talenti per la prossima stagione non si ferma. Visti i 35 anni di Samir Handanovic ed il contratto in scadenza nel 2021, la società nerazzurra starebbe cercando un portiere che possa raccogliere l’eredità dello sloveno. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, il club interista avrebbe messo gli occhi su Alex Meret, portiere del Napoli su cui ci sarebbe anche l’interesse del Milan. La società partenopea valuterebbe l’estremo difensore 25 milioni e l’Inter potrebbe mettere sul piatto una contropartita, Matias Vecino. La squadra di Gattuso quest’anno a centrocampo hanno un po’ sofferto la mancanza degli inserimenti degli uomini in mezzo al campo, così Vecino potrebbe essere l’uomo perfetto per colmare questa lacuna.

Viste le differenti valutazioni dei due calciatori, oltre al calciatore uruguaiano, i nerazzurri dovranno aggiungere anche un conguaglio economico. Una trattativa che potrebbe far contente entrambe le società, riuscendo così ad assicurarsi innesti importanti senza dover spendere troppo. Ma non sarà così semplice, bisognerà sempre fare i conti con i cugini rossoneri, che vogliono assicurarsi l’erede di Donnarumma.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Juve ed Inter beffate | Meunier ha scelto