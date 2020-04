Calciomercato Milan, non solo Real Madrid | Ostacolo dalla Germania

Milan, nuovo ostacolo nella corsa al gioiellino del Rennes Camavinga: oltre al Real Madrid spunta anche il Borussia Dortmund.

Con la maglia del Rennes, alla sua prima stagione tra i professionisti, sta sorprendendo tutti. Eduardo Camavinga, a soli 18 anni, sembra aver conquistato tutti. Tanti sono i club che sono interessati al centrocampista nato in Angola, ma in pole position sembrano esserci Real Madrid e Milan.

Calciomercato Milan, ostacolo Dortmund per Camavinga

Il club rossonero segue da tempo il ragazzo nato in Angola, centrocampista mancino che unisce quantità e qualità e che può costare circa 45 milioni di euro. Per il club rossonero sembra essere il grande sogno del mercato estivo. Camavinga però sembra essere finito nel mirino anche del Borussia Dortmund.

Lo riferisce ‘Le 10 Sport’, che sottolinea come il club tedesco si sia mosso per il giocatore classe 2002. A giovare ai gialloneri potrebbero essere i buoni rapporti con il Rennes, visto anche l’affare Dembele oltre che con l’agente del giocatore, Moussa Sissoko. I tedeschi possono offrire un ambiente in cui i giovani possono crescere senza grosse pressioni, ma allo stesso tempo con importanti ambizioni a livello nazionale ed europeo. Una carta importante potrebbe giocarla poi Lucien Favre, che ben conosce il campionato francese.

Milan e Real Madrid sono avvisati: nella corsa al baby talento transalpino c’è anche il Borussia Dortmund.

