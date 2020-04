Calciomercato Milan, occhi sull’attaccante spagnolo | Sfida al Napoli

Il Milan continua a guardare al post Ibrahimovic per la prossima stagione: duello con il Napoli per l’attaccante spagnolo

In casa Milan si continua a ragionare sulle strategie da attuare nella prossima finestra estiva di calciomercato. Con la probabile partenza di un elemento fondamentale dell’attacco, Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri starebbero cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione. Il mirino della dirigenza milanista sarebbe puntato verso la Spagna, dove ci sarebbe un attaccante del Betis Siviglia che avrebbe suscitato anche l’interesse del Napoli.

Calciomercato Milan, sfida al Napoli per Moron del Betis Siviglia

Nella prossima finestra estiva di mercato potrebbe prendere vita una sfida tra Milan e Napoli per un attaccante. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo‘, entrambe le società italiane sembrerebbero aver messo gli occhi su Loren Moron, attaccante del Betis Siviglia. Il giocatore spagnolo, classe 1993, con 11 gol in 29 partite giocate in stagione, avrebbe attirato l’interesse di molte società, tra cui quella milanista e quella partenopea. Strapparlo al club spagnolo però, non sarà affatto semplice. Infatti il giocatore, in un’intervista proprio al sito spagnolo, avrebbe dichiarato di non voler lasciare il Betis e di voler restare nella sua ‘casa’ qual’ora fosse il benvenuto.

Il valore del numero sedici della squadra biancoverde si aggirerebbe intorno ai 20 milioni, anche se nel contratto sarebbe presente una clausola rescissoria di 60 milioni, forse eccessiva al momento. La prima ad interessarsi al calciatore fu la squadra di Aurelio De Laurentiis, ma ora Ivan Gazidis sarebbe pronto a sfidare il club partenopeo per assicurarsi il bomber spagnolo.

