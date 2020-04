Calciomercato Milan, rivoluzione rossonera | Triplo colpo dalla Spagna

Il Milan guarda con ottimismo al futuro iniziando a lavorare in ottica mercato. In vista dell’estate i rossoneri potrebbero piazzare un triplo colpo dalla Liga.

Il calcio giocato è fermo ormai da diverso tempo e ancora non sembra vedere la luce in fondo al tunnel. In questo contesto difficile il Milan inizia con decisione a guardare al futuro ed è uno dei club più attivi di tutti in relazione alla prossima finestra di calciomercato. L’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis sta infatti lavorando sulla squadra del futuro da cui si dovrà ripartire il prossimo anno. In tal senso la dirigenza rossonera potrebbe essere legata a doppio filo alla Spagna e con precisione ancora una volta al Siviglia. A gennaio infatti il Milan e gli andalusi hanno concluso l’affare Suso ed in futuro potrebbero essere ultimate ulteriori operazioni. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, triplo affare col Siviglia: non solo Kjaer

Stando a quanto sottolineato da ‘Fichajes.com’ in casa Siviglia non mancano i calciatori che non rientrano più nei piani del tecnico Julen Lopetegui e che di conseguenza potrebbero cambiare aria anche per alleggerire le casse del club.

Secondo la testata spagnola sarebbero in particolare tre i profili in uscita dalla società iberica e che potrebbero trovare casa proprio al Milan. Il primo è Simon Kjaer, già in forza ai rossoneri dopo una breve esperienza all’Atalanta ed eventualmente pronto a restare. Il secondo calciatore che potrebbe indossare la casacca milanista è il portiere Sergio Rico, prestato al momento PSG. I parigini però al momento non sembrano preventivare alcun riscatto. Chiude il quadro il fantasista Rony Lopes, ex giocatore del Monaco che non è mai riuscito ad esprimersi al meglio al Siviglia nonostante il pesante investimento.

