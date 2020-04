Calciomercato Inter, doppio assalto a Brozovic | Scelto il sostituto!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere la cessione di un Big, con due top club alla finestra: due nomi per il sostituto

La sosta forzata dal Coronavirus porterà ad una lenta ripresa del calcio italiano ma, in tal senso, la dirigenza dell’Inter lavora già alla prossima sessione di calciomercato. La stagione 2020/21 potrebbe quindi vedere diversi cambiamenti, in entrata ed uscita, alla rosa di Antonio Conte. A centrocampo infatti crescono le possibilità di vedere un inatteso addio: due nomi sul taccuino di Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, addio in mediana: due nomi per l’erede

Non è un mistero che sia la mediana il reparto che Antonio Conte ha puntato e punta a rinforzare per portare l’Inter ai vertici del calcio europeo. Da Sensi e Barella la scorsa estate fino ad Eriksen a gennaio, adesso però una possibile nuova entrata coinciderebbe con il pesante addio di Marcelo Brozovic. Il 27enne, in scadenza nel 2022, sta però trattando il rinnovo con il club meneghino. Un rinnovo che potrebbe però non arrivare, visto il forte interesse del Liverpool per il centrocampista croato. Resta alla finestra anche il Real Madrid che sarebbe disposto a pagare l’intera clausola rescissoria di 60 milioni di euro per l’ex Dinamo Zagabria, gradito a Zidane.

Con il possibile addio di Brozovic sarebbero due i nomi sulla lista di Marotta per accontentare le richieste di Conte. Piace tanto Thomas, 26enne in forza all’Atletico Madrid ed in prima posizione tra i dribblatori della Liga, secondo ‘Opta’. In scadenza nel 2023 con i ‘Colchoneros’, Thomas ha siglato 3 reti ed 1 assist vincente in 35 presenze con la squadra di Simeone. L’alternativa è Andrè Zambo Anguissa, classe ’95 in prestito dal Fulham al Villarreal fino al prossimo giugno.

Il ‘Sottomarino giallo’ potrebbe esercitare il diritto di riscatto dal club inglese ma l’Inter, in tal senso, resta vigile per quello che dati alla mano è secondo per dribbling nella Liga solo al sopracitato Thomas, ma davanti a Messi. Situazione in divenire ma Marotta è già al lavoro: la mediana nerazzurra può vivere una mini rivoluzione.

S.C.