Calciomercato Inter, contatti con Raiola | L’ex Juve per l’attacco!

Tutto ruota al futuro di Lautaro Martinez. In caso di addio dell’argentino, l’Inter starebbe lavorando per il suo sostituto: dalla Premier idea suggestiva

Non si fermano le trattative di calciomercato. In questi mesi davvero lunghi senza calcio giocato, i club sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Tanti contatti per capire il futuro dei top player in circolazione, pronti a cambiare squadra. E così anche l’Inter, alle prese con la situazione Lautaro, starebbe pensando già al suo possibile sostituto in caso di cessione dell’argentino.

LEGGI ANCHE >>> Juventus e Inter, retromarcia Kante: via solo ad una condizione

Calciomercato Inter, Kean idea per Conte

Come svelato dal quotidiano “Tuttosport” per l’attacco di Conte sarebbe sbucato anche il nome di Moise Kean, giovane centravanti dell’Everton volato in Premier League dopo la Juventus. La stagione del classe 2000 non è stata entusiasmante con tante panchine: soltanto l’arrivo di Carlo Ancelotti ha cambiato leggermente le dinamiche negli ultimi mesi. Nell’anno dell’Europeo così il giovane attaccante verrebbe di corsa in Serie A per convincere nuovamente il Ct Mancini dopo le peripezie in Under 21.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, pericolo United per Chiesa: le ultime

Così tornerebbe alla carica anche il suo agente, Mino Raiola, pronto a fare nuovi affari con l’ad Beppe Marotta. Come riportato da “Tuttosport” la valutazione di Kean si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Le sue caratteristiche potrebbero sposarsi a meraviglia con l’idea di gioco di Antonio Conte: partendo da seconda punta nel 3-5-2 l’ex Juve sarebbe davvero mortifero tra le linee con la sua velocità.

L’Inter non si ferma durante questo lungo periodo di inattività: il mercato è già bollente.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Real Madrid, furia Zidane: un big va via, la Juve può approfittarne

Calciomercato Juventus, obiettivo Haaland: nuova contropartita